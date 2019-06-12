Не менее 200 задержанных на сегодняшнем марше уже отпустили из московских ОВД

Об этом свидетельствуют данные на сайте ОВД-Инфо. Среди тех, кого решили не оставлять на ночь в отделе – политик Алексей Навальный, журналист и муниципальный депутат Илья Азар, антифашист Алексей Гаскаров. На некоторых составили протоколы о нарушениях во время проведения митинга или пикета. В то же время часть задержанных отпустили без составления протокола. В том числе многих журналистов. Всего, по словам правозащитников, были задержаны более 420 человек.