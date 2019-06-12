Папа Римский Франциск начал процедуру причисления к святым первого афроамериканского священника Августина Толтона

Святой престол утвердил указ о признании «героических добродетелей» Толтона. Он родился в середине XIX столетия в семье рабов. Они получили свободу в 1862 году, когда бежали от хозяев. После исследований церковных исторических и богословских комиссий Папа присвоил Толтону титул «Досточтимый», передает агентство Reuters. Теперь комиссия должна подтвердить не менее двух чудес, связанных со священником, чтобы объявить его святым.