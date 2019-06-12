В полиции еще остаются задержанные на сегодняшнем марше в центре Москвы

Из некоторых ОВД, впрочем, людей уже отпустили. Как правило, в отношении них составляют протоколы об участии в неразрешенной акции и действиях, которые привели к созданию помех транспорту и пешеходам, — пишет интернет-издание «Белл». В некоторых документах утверждается, что задержанный скандировал «антиправительственный лозунг «Иван Голунов».

В акции в поддержку журналиста «Медузы», а также против фабрикации дел участвовали, по разным оценкам, от одной до нескольких тысяч человек. Правозащитники говорят, что всего были задержаны не менее 420-ти, в том числе случайные прохожие и освещавшие мероприятия журналисты.