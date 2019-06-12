В отношении большинства задержанных на  марше в Москве сегодня составляют протоколы об участии в неразрешенной акции

Их обвиняют в том, что действия демонстрантов создали помехи транспортной инфраструктуре, а также пешеходам , — пишет интернет-издание «Белл» со ссылкой на адвокатов. Среди прочего в протоколе говорится, что участники марша выкрикивали «антиправительственный лозунг «Иван Голунов».

По данным проекта «ОВД-инфо», всего задержано не меньше 420-ти человек, в том числе случайные прохожие и журналисты, освещавшие акцию. Среди них, в том числе, и иностранные корреспондента. Многих сотрудников СМИ уже отпустили из отделов полиции.