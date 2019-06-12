В ОВД «Таганское» уже более четырех с половиной часов удерживаются около тридцати человека – журналист

В ОВД «Таганское» уже более четырех с половиной часов удерживаются около тридцати человека. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» литературный критик издания «Коммерсант» Анна Наринская.

«В автозак набили 33 человека, среди них четверо несовершеннолетних, отвезли нас в ОВД «Таганское», забрали паспорта и вот четыре с половиной часа мы здесь уже сидим. Мы не знаем, что нам предъявлено, представителей полиции мы видели последний раз четыре часа назад, когда они забрали наши паспорта», — сказала она.

А.Наринская добавила, что полиция задерживала в первую очередь людей в футболках «Я Иван Голунов».

«Мы стояли на тротуаре и читали газету «Коммерсант», на обложке которой тоже было написано «Я Иван Голунов». Нас тоже взяли под локотки и увели в автозак. По какому принципу забрали остальных понять невозможно, никому ничего не предъявляли. Нас не имеют права задерживать более трех часов», — заключила она.

Митинг в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошел сегодня в центре Москвы. В общей сложности, по информации ОВД-Инфо, в рамках акции полицией было задержано более 400 человек.