Минкультуры собирается разобраться в конфликте между коллективом и новым руководством Театра кукол им.Образцова

Министерство культуры собирается разобраться в конфликте между коллективом и новым руководством Театра кукол имени Образцова. Директора театра пригласили в четверг в ведомство на совещание, — рассказала агентству Интерфакс внучка основателя театра, режиссер Екатерина Образцова.

Конфликт разгорелся в начале мая, когда на должность первого зам.директора театра был назначен Юрий Шерлинг. Коллектив театра утверждает, что он позволяет себе оскорблять и унижать подчиненных.