Новое правительство Молдавии отзывает своего посла из США

Действия и высказывания главы дипмиссии Кристины Балан не отражает позицию Кишинева, — сказал министр иностранных дел Николай Попеску. Ранее в прессе появилось письмо о ситуации в республике, которое якобы распространяется в Штатах, в том числе послом. Авторы обращения обвиняют Москву в нынешнем политическом кризисе.

В конце прошлой недели пророссийские социалисты и проевропейский блок «Акум» договорились о формировании нового кабинета. Однако этот шаг не признаёт Демократическая партия, которая контролирует уходящее правительство.