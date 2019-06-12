Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым

Об этом говорят спутниковые снимки, сделанные с начала прошлого года по апрель нынешнего, — пишет американский интернет-журнал Defence One. Снимки говорят об увеличении числа батарей систем С-400. Кроме того, на фото видны истребители. По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.