Американские власти еще не решили, отправлять ли дополнительные войска в Польшу

В то же время президент США Дональд Трамп говорит, что такую возможность он рассматривает, — передает агентство Reuters. Пресса писала, что Вашингтон хочет перебросить в Польшу тысячу военнослужащих в дополнение к 4-м тысячам, которые там уже имеются. При этом военные должны будут выполнять военно-технические, а не боевые задачи. Не исключено, что о планах направить дополнительные силы в Восточную Европу будет объявлено во время визита польского президента Анджея Дуды, который начинается сегодня.