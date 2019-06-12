Четверо несовершеннолетних были задержаны на сегодняшней акции в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации дел.

Четверо несовершеннолетних были задержаны на сегодняшней акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и против фабрикации дел. Об этом рассказала «Эху» литературный критик Анна Наринская, которая также была задержана в центре столицы.

По данным проекта «ОВД-инфо», всего были задержаны более 420-ти человек. В МВД говорят о цифре вдвое меньшей. При этом среди задержанных оказались также случайные прохожие и журналисты, освещавшие несогласованную акцию протеста.