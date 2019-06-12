Президент Венесуэлы Николас Мадуро собрался лететь в Россию

Он планирует подписать в Москве ряд соглашений, — говорится в Твиттере венесуэльского МИДа. О том, что это за документы и когда состоится визит, в ведомстве не уточнили.

Венесуэла сейчас переживает острый социально-экономический кризис, к которому добавился и кризис политический. На фоне дефицита товаров и обесценивания национальной валюты спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его уже признали более полусотни стран.