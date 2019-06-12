В Совете по правам человека обеспокоены сегодняшними задержаниями журналистов, которые освещали акцию в центре Москвы

Там напомнили, что при обеспечении безопасности на массовых акциях нельзя забывать Конституцию России и право граждан на объединение, а также право журналистов на освещение событий. Кроме того, в СПЧ напомнили о статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Всего на акции, которую не удалось согласовать, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны более 420-ти человек. Правозащитники говорят, что большинство из них все еще остаются в отделах полиции.