Более двадцати человек пострадали сегодня в результате акций протеста в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли у правительственного комплекса, пишет газета South China Morning Post. Местные власти призвали жителей города и туристов избегать появления в районе демонстраций. Волнения в городе не стихают уже несколько дней. Акции протеста связаны с попыткой принять законопроект об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Оппозиция считает, что это подрывает автономный статус Гонконга. В минувшее воскресенье на митинг вышли около миллиона человек.