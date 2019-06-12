Человек, похожий на лидера кущевской преступной группировки Сергея Цапка, был замечен в Сочи

Официально сообщалось, что Цапок скончался в следственном изоляторе еще пять лет назад, однако жители Краснодарского края уверяют, что похожий на него мужчина был запечатлен на видео аварии в курортной столице России, которая произошла неделю назад. Причем среди опознавших есть те, кто лично знал Цапка. Как пишет местная пресса, люди уже обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой установить личность мужчины на видео.

Сергей Цапок обвинялся в причастности к убийствам и другим преступлениям, совершенном в Кущевском районе Кубани.