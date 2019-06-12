Дочь известного пианиста Луганского пришла сегодня на приём в Кремль в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Дочь известного пианиста Николая Луганского пришла сегодня на приём в Кремль, где президент вручал награды по случаю Дня России, в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.

«Я/Мы Иван Голунов» — в такой футболке Анна Луганская просидела целый час в первом ряду прямо перед президентом Владимиром Путиным. Она попала в Кремль, поскольку её отца известного пианиста сегодня награждали Госпремией за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Луганская — в конце месяца она станет магистром исторического факультета МГУ — рассказала «Медузе», что её сильно задел скандал с журналистом издания. В субботу девушка приезжала к Никулинскому суду поддержать Голунова. Она призналась, что боялась идти в такой футболке в Кремль, поэтому поверх неё надела рубашку. Но когда оказалось что места для неё и её близких в первом ряду, поняла: это шанс показать президенту, что её сейчас волнует. Луганская сняла рубашку, как только Путин вышел на сцену и начал говорить. Лицо у него было явно не очень радостное, может, он был недоволен или сильно устал, полагает девушка. Фотографы и операторы федеральных каналов пытались обходить её стороной. А после мероприятия многие говорили, что Голунова уже отпустили и непонятно зачем опять поднимать этот вопрос. Хотя по словам девушки многие с ней соглашались.

Анна Луганская планирует выйти на акцию в поддержку журналиста в воскресенье. Она в отличие от сегодняшней согласована со столичными властями. Митинг пройдет на проспекте Сахарова с часу до трёх часов дня.