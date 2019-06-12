Основатель фонда «Город без наркотиков» не приветствует инициативу Госдумы смягчить меру пресечения по 228 статье
«Я не приветствую смягчение этой статьи. На самом деле, статья выверенная и, если ее не использовать в репирессивных и корыстных целях, она будет держать мощный заслон на пути распространения наркотиков», — считает он.
Е.Ройзман добавил, что изменения в уголовном кодексе могут не привести к желаемому результату.
«Речь идет не о 228-й статье, а о том, что нельзя пользоваться уголовными статьями для решения политических и корыстных задач», — сказал политик.
Накануне в Госдуме предложили изменить 228-ю статью УК и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.