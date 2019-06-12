Сын американского президента Дональд Трамп-младший прибыл на слушания в Конгресс

На закрытой встрече с членами комитета Сената по разведке будут обсуждаться его контакты с российской стороной во время предвыборной кампании его отца.

Речь идет, в частности, о встречах с юристом Натальей Весельницкой в 2016-м году, а также о проекте по строительству в Москве небоскреба. Этот проект не был реализован. Весельницкая утверждала, что хочет передать компромат на соперника Трампа Хиллари Клинтон, однако, как выяснилось, никакой подобной информацией она не располагала.