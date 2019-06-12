Число задержанных сегодня на марше в центре Москвы превысило 420 человек

об этом говорят представители проекта «ОВД-инфо». Между тем, для некоторых задержанных уже истекли 3 часа, в течение которых полиция по закону может держать их в ОВД, — отмечают правозащитники. Сообщается, что некоторых начали отпускать из отделов. По словам очевидцев, среди задержанных немало случайных прохожих. Кроме того, в отделы полиции были доставлены журналисты, которые освещали несогласованную акцию в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел.

Сам Иван Голунов, кстати, происходившее сегодня на акции, в том числе и в его поддержку, пока не прокомментировал.