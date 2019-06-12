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18:29, 12 июня 2019

Женская сборная России по волейболу продолжает выступление в Лиге Наций

Без слез на турнирную таблицу женской волейбольной Лиги Наций не взглянешь. Сборная России идет там на 14-м месте. Из 16 участников. Имея в активе 8 поражений и всего лишь две победы. А ведь еще каких то 4 года назад наши волейболистки брали золото Чемпионата Европы. И серебро на Гран-При.
Увы, смена поколений в главной команде затянулась. А в отсутствии лидеров последних лет – Татьяны Кошелевой и Наталии Гончаровой – сборная России и вовсе превратилась в середничка. Даже по европейским меркам. По крайней мере, сборным Бельгии, Польши Германии и Турции наши на нынешнем турнире проиграли вчистую.
Впрочем, на третьем этапе Лиги наций к нашей сборной присоединилась Ксения Парубец. В Италии появилась Ирина Воронкова. Так что сегодня в игре с главным аутсайдером – командой Болгарии – подопечные Вадима Панкова вполне могут рассчитывать на победу. Главных же звезд сборной — Гончарову и Кошелеву — ждут в национальной команде только к олимпийскому отборочному турниру, который пройдёт в Калининграде в начале августа.

Следующий матч наши волейболистки проведут завтра против команды Италии.



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