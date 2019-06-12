Компании, связанные с  Евгением Пригожиным», выиграли тендеры на поставку питания в школы Москвы на 14 млрд рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным», выиграли тендеры на поставку питания в столичные школы на 14 млрд рублей. Родители ранее обвиняли эти организации в массовом отравлении детей.

Речь идет о компаниях «Школьник-ЮЗ», «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник» и «Вито-1». Они, как выяснило интернет-издание «МБХ Медиа», поставят питание как минимум в 205 столичных школ – это следует из сайта госзакупок. В 17-и контрактах с компаниями, связанными с Пригожиным, говорится о завтраках, обедах, полдниках и ужинах для дошкольников и школьников. В частности, указываются куриные и мясные полуфабрикаты, рыбные и мясные консервы, ветчина, пельмени, фрукты и овощи. В то же время из напитков – кефир, молоко, зеленый и черный чай, какао, соки и кисель. На десерт компании будут предлагать вафли, пряники, кексы и пастилу. Как отмечается, еще 19 контрактов выиграли компании, не связанные с Пригожиным. В конце декабря родители начали жаловаться на массовое отравление дизентерией в детсадах и обвинили в причастности к этому структуру, подконтрольную компании Пригожина «Конкорд». Впоследствии они подали иск к организации бизнесмена, которого в СМИ называют «поваром Путина». В апреле при этом один из исков был приостановлен из-за расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет.

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева говорила, что «Конкорд» Евгения Пригожина уже выплатил более двух миллионов рублей штрафа.