Для развития России необходимо единство общества, считает Владимир Путин

Сегодня на церемонии вручения госпремий в Кремле. Он выразил надежду, что все граждане России с самыми теплыми чувствами думают об Отечестве и дорожат историей своей страны. Среди тех, кто получил государственную премию, был композитор Родион Щедрин. Он рассказал, что написал произведение памяти Майи Плисецкой. Щедрин напомнил, что новое произведение уже прозвучало в исполнении коллектива Валерия Гергиева в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Туле в рамках Пасхального фестиваля.