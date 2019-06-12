Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не поддаваться на провокации после инцидента на выезде из дагестансокго Кизляра

В своем обращении в Инстаграме он отметил, что Чечня не претендует на чужую территорию.

Ранее правительство Дагестана сообщило, что на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель с обозначением границы между регионами. После этого в соцсетях стали критиковать Кадырова.

Вся эта ситуация могла быть намеренно создана чеченскими властями, чтобы доказать беспомощность федеральной администрации в решении региональных споров, — так считает журналист Максим Шевченко.

Федеральные СМИ вообще не реагируют на ситуацию, — добавил Шевченко.