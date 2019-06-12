Применение силы полицией к задержанным омбудсмен Татьяна Москалькова назвала проявлением непрофессионализма

Об этом она заявила, комментируя ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. В Госдуме уже предлагают смягчить статью, по которой он был необоснованно задержан.

В прошлом году за наркотики в России осудили почти 100 тысяч человек. Такие цифры приводит Радио Свобода. По мнению правозащитников, многие из этих дел создавались искусственно, в первую очередь для отчетности. Но часто наркотические статьи используют для вымогательства или устранения неугодных.

Дело корреспондента Интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова подняло вопрос о необходимости обеспечить право человека на защиту во время задержания. По словам Татьяны Москальковой, необходимо чтобы все люди, которые попадают в судебно-следственную систему, были защищены. Обмудсмен осудила проявление силы полицией. Она появляется тогда, когда не хватает профессионализма, сказала Москалькова. По её словам, необходимости докладывать отдельно о фактах применения полицейскими силы после задержании журналиста Голунова на встрече с президентом Путиным в понедельник не было, поскольку ему об этом было известно. И он дал необходимые поручения. Омбудсмен также сказала, что пока ничего не знает о том, что журналисту наркотики подбросили. Москалькова напомнила, что уголовный кодекс предусматривает наказание за умышленную фальсификацию доказательств, как и уголовное преследование наказание. Депутаты Госдумы накануне вечером после того как уголовное дело в отношении Ивана Голунова прекратили и он вышел на свободу, сказали, что готовы смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Об этом телеканалу Дождь рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Парламентарии, как пояснил его коллега Николай Брыкин, предлагают перевести статью из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Наказание соответственно уменьшится. Поправки в закон уже одобрили МВД, ФСБ, Верховный суд и Генпрокуратура страны. В то же время бывший мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман считает, что не нужно смягчать эту статью. Проблемы не в ней, а в её фальсификациях, сказал он «Эху».

О необходимости снижения сроков для осуждённых по статье за хранение наркотиков заговорили в связи с задержанием Ивана Голунова. Он расследует случаи коррупции чиновников столичной мэрии. В полиции заявляли, что в рюкзаке журналиста и у него дома якобы нашли наркотики. Это оказалось неправдой. В итоге после пикетов, которые шли на Петровке, 38 несколько суток подряд дело против журналиста прекратили, его освободили.