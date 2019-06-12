Полиция не стала разгонять несогласованную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова в Петербурге

Полиция и Росгвардия дежурила на площади Восстания уже в полдень. Местные журналисты раздали весь тысячный тираж специальной газеты, посвященной делу спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова. Также же участники просто стояли с развернутой передовицей газеты, делая вид, будто бы читают. Рядом в одиночных пикетах стояли активисты с плакатами в поддержку историка Юрия Дмитриева. Депутат местного парламента Борис Вишневский стоял в пикете за освобождение Олега Сенцова. Также на плакате политика были фамилии фигурантов дела «Сети». ФСБ включила эту организацию в список террористических. Пришла на флешмоб и правозащитница Ольга Романова. Участникам никто не мешал. Лишь изредка споры начинали редкие участники так называемого «Национально-освободительного движения». Полиция также не вмешивалась, лишь указывала пикетчикам соблюдать положенное между собой расстояние. Во флешмобе участвовало не менее ста человек. Он закончился примерно через два часа.

Марш в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел прошел и в Москве. Акция собрала, по данным полиции, 1 200 человек. Задержали более двухсот. В том числе и журналистов.