Более 400 человек были задержаны на сегодняшней акции в поддержку Ивана Голунова

Участникам марша, которые прошли от станции метро Чистые пруды до здания главного управления МВД, активно препятствовала полиция.

К полудню на площади перед главным входом станции метро Чистые пруды находились уже несколько сотен участников несанкционированного марша. У многих на одежде были надписи «Я/мы Иван Голунов», другие держали в руках одну из газет, которая на днях вышла с соответствующим заголовком. Как сказала одна из участниц шествия по имени Карина, основная цель марша – поддержать не только Голунова, но и всех незаконно осужденных.

По мере того как народу становилось все больше, активизировалась полиция. Еще с утра она оцепила металлическими барьерами всю Тургеневскою площадь и площадь Мясницкие Ворота. К началу акции улицы огласились призывами «разойтись и не мешать проходу других граждан». Под аккомпанемент полицейских мегафонов колонна двинулась к Петровке, 38.

Впрочем, путь оказался несколько извилистым. Прямой маршрут по главным улицам перекрывали сотрудники Росгвардии и колонна растянулась примерно на километр по столичным переулкам. В скором времени на подходе к Трубной площади шествие уперлось в полицейские кордоны. Здесь и начались массовые задержания.

Хватали не только тех, кто нес с собой хоть какое-то упоминание о Голунове, но вообще любого подвернувшегося под руку силовикам участника. Здесь, у Трубной в автозак попал и Алексей Навальный, который шел в колонне вместе со всеми с Чистых прудов. Задержали и инициаторов марша, в том числе Илью Азара и Евгения Берга. Активно поработав у Центрального рынка, полиция переместилась дальше. Задержания прошли в саду «Эрмитаж». На Страстном бульваре участников акции начали хватать возле памятника Владимиру Высоцкому. Через дорогу выстроились автозаки, куда почти нон-стопом по одному заводили людей. Чем руководствовались сотрудники МВД непонятно – брали всех, кто попадался на глаза. В отдельных случаях пускали в ход дубинки. При этом никаких лозунгов и плакатов в толпе не было. Лишь спустя некоторые время не выдержав, люди начали скандировать в адрес силовиков «Позор».

Спустя час полиция перестала задерживать людей, автозаки разъехались. Оставшиеся на Страстном бульваре люди хором пели песни, в толпе появился плакат: «Когда к власти приходит Петровка, все враги у нее — наркоманы». Редакция «Медузы» призывала людей отказаться от участия в сегодняшнем шествии, однако объективные причины прийти на акцию у людей были, — считает главный редактор издания Иван Колпаков. По словам Колпакова, для журналиста, его расследования – это более эффективный способ добиться желаемого, чем проведение акций. Руководители «Медузы» попросили людей не выходить в защиту Ивана Голунова, поскольку журналиста уже освободили. Редакция использовала исключительное право призвать публику на митинг, когда следствие еще шло, но потом это не имело оснований и смысла. Об этом в эфире «Эха» рассказала основатель The Bell Елизавета Осетинская. Уголовное дело в отношении Ивана Голунова было прекращено накануне. Следствие допустило версию коммерческого заказа в истории с задержанием и обвинениями против журналиста. Разрозненные установки перед маршем привели к путание и даже некоторой деморализации собравшихся. Такое мнение в эфире «Эха» высказала главред журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Прохорова заключила, что возникшая вокруг марша ситуация вызвана множеством ошибок с разных сторон. Союз журналистов России призвал полицию соблюдать Конституцию и помнить, что за препятствование журналисткой деятельности предусмотрена уголовная ответственность. Об этом рассказал председатель Союза Владимир Соловьев. Соловьев добавил, что необходимо освободить всех журналистов, задержанных сегодня в Москве.