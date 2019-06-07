Навальному хотят вменить организацию несогласованного митинга в поддержку журналиста Голунова – Ярмыш

Политику Алексею Навальному хотят вменить организацию несогласованного митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Насколько я знаю, ему пытаются вменить организацию мероприятия, которое проходило сегодня в центре Москвы. Притом что Алексей не имел никакого отношения к организации этого митинга и публично даже не писал и не призывал на него прийти», — сказал она.

К.Ярмыш уточнила, что по 8 части статьи 20.2 (нарушение правил проведения или участия в публичном мероприятии) политику грозит до 30 суток ареста.

«Это делается, чтобы не дать ему участвовать в подготовке к выборам, которые пройдут в сентябре по всей стране. Видимо, наш проект «Умное голосование» так пугает власти, что они решили таким образом помешать Алексею заниматься своей деятельностью», — добавила она.

Полиция задержала Алексея Навального сегодня на несогласованном марше в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в центре Москвы. В общей сложности, по информации ОВД-Инфо, было задержано более 400 человек. А.Навального доставили в ОВД «Строгино» и оставляют там на ночь.