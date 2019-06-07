Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный режиссер театра Борис Константинов.

«Вчера вечером нами была получена информация, что министерство готово рассмотреть наше коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации и завтра утром руководство театра вызывается министерством для решения вопроса. Мы благодарны министерству за такую быстроту и ждем выводов», — сказал он.

Б.Константинов добавил, что основное требование коллектива, чтобы в министерстве «корректней относились к формированию руководящего органа в художественном театре»

«Нам непонятно, почему в руководстве появляются люди несведущие в профессии, это очень сложно. В театре негатив, в театре психологически невозможно заниматься творчеством, ставить спектакли для детей. Если есть какие-то претензии от министерства к нашему театру, пусть создадут всевозможные комиссии и проверят все, что им кажется не так. Есть же какая-то причина замены власти», — заключил главный режиссер.

Ранее стало известно, что коллектив Театра кукол им. Образцова намерен записать видеообращение на Прямую линию с Владимиром Путиным. Поводом для планирующегося обращения к Путину в Театре им. Образцова называют назначение замдиректора заведения советника министра культуры Юрия Шерлинга. Оно произошло в конце мая. В заявлении утверждается, что за несколько дней нахождения Ю.Шерлинга на своем посту в кукольном театре сложилась нездоровая обстановка. В частности, согласно заявлению, сотрудники Театра им. Образцова получали угрозы увольнения и запугивания, а также обвинения в некомпетентности коллектива. Из-за этого, как отмечается, часть профессионалов подали заявления об уходе.