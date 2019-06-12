Белоруссия пожаловалась на проблемы с привлечением российского государственного кредита

Его объем оценивается в 600 миллионов долларов. Эта сумма, а также еще 200 миллионов от Евразийского фонда стабилизации и развития застряли по непонятным причинам, — сказал министр финансов республики Максим Ермолович. В этих условиях Минск начал прорабатывать альтернативные пути заимствования, — передает белорусское агентство БелТА. Среди прочего белорусский Минфин рассматривает вопрос о кредите у Китая.

Москва минувшей весной решила выделить кредит Белоруссии для рефинансирования долга страны перед Россией по текущим обязательствам.