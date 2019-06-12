Полиция Москвы задержала более 400 человек на сегодняшнем несогласованном марше в центре столицы

Алексея Навального, которого задержали сегодня на акции в центре Москвы, оставляют на ночь в ОВД «Строгино». По словам его соратников, в отношении политика составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Это может грозить арестом на срок до 30-ти суток. Когда будет суд, пока неизвестно.

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». В столичном главке МВД говорят, что задержанных чуть более 200. Люди вышли поддержать журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, а также выступить против сфабрикованных органами уголовных дел. Среди задержанных оказался и один из участников подготовки акции журналист Евгений Берг. Причем это случилось во время его телефонного разговора с вице-мэром по вопросам безопасности Александром Горбенко. Накануне Берг был среди тех, кто обсуждал с Горбенко вопросы безопасности сегодняшнего марша.

Среди задержанных сегодня было немало случайных прохожих, — отмечают очевидцы. Кроме того, в отделы полиции были доставлены и журналисты, которые освещали акцию. По данным «ОВД-инфо», некоторых из задержанных избили.

Накануне, когда было объявлено о прекращении уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, руководители издания «Медуза» Галина Тимченко и Иван Колпаков предложили вместо марша, который не удалось согласовать с мэрией, добиться согласования акции в другой день.

Разрозненные установки, которые поступали со стороны организаторов, а также со стороны известных людей и медиа, привели к путанице и деморализации, — считает главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Прохорова уверена, что возникшая ситуация вызвана множеством ошибок с разных сторон.