экс-министр иностранных дел Великобритании Джонсон начал избирательную кампанию за лидерство в Консервативной партии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампанию в борьбе за лидерство в Консервативной партии. Он считает, что страна должна покинуть Евросоюз до конца октября. Джонсон не сторонник выхода без соглашения с Брюсселем, но считает разумным быть готовым к подобному исходу. Британские журналисты называют его одним из фаворитов в борьбе за пост лидера консерваторов и премьер министра страны.