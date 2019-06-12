Более 400 человек, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны сегодня на акции в центре Москвы

Люди вышли на несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По разным данным, в нем участвовали от одной до нескольких тысяч человек. Как рассказывали очевидцы, задерживали, в том числе, и случайных прохожих. В ОВД оказались и журналисты, которые освещали акцию. Был задержан, в том числе, корреспондент «Эха» Евгений Снегов. Позже его отпустили из ОВД «Войковское». Также стали приходить сообщения из других ОВД о том, что задержанных начинают отпускать. На некоторых не стали составлять протоколы. Среди задержанных оказался и политик Алексей Навальный. По словам его соратников, его оставляют до утра в ОВД «Строгино». На основателя Фонда борьбы с коррупций составили протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга. Навальному может грозить до 30-ти суток ареста.

Сам Иван Голунов, в отношении которого уголовное дело было прекращено и которому отменили домашний арест, задержания на акции в свою поддержку не комментировал.