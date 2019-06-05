Задержанный корреспондент «Эхо Москвы» отпущен полицией после написания объяснительной

Задержанный корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Снегов отпущен полицией после написания объяснительной. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Все задержанные в автозаке остались сидеть, а поскольку я журналист, меня попросили пройти в отделение в сопровождении сотрудника полиции. Там меня попросили написать объяснительную, что я журналист, и что я работал на акции протеста. После того, как я написал, меня отпустили буквально через 10-15 минут», — сказал он.

Ранее полицейские задержали журналиста «Эхо Москвы» на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Корреспондент погрузили в автозак, не реагируя на журналистское удостоверение.

Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции. Также в министерстве внутренних дел утверждают, что в марше приняли участие 1200 человек. По оценке наших корреспондентов, в марше участвовали несколько тысяч человек.