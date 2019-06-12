Каждый десятый в мире ребёнок вынужден работать

Об этом говорится в заявлении фонда ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом.

Положение детей в некоторых странах остаётся незавидным. Больше 150ти миллионов ребятишек работают, чтобы помочь выжить своей семье, почти половина от этого числа мальчиков и девочек трудится в опасных или грабительских условиях, отмечают в детском фонде ООН. Заявление приводит радиостанция Deutsche Welle. Больше всего детей – около 70ти миллионов – вынуждены работать в странах Африки, примерно такое же число — Азии. Детский труд встречается почти во всех секторах экономики, при этом очень многие заняты в сельском хозяйстве, подчёркивается в документе. Нищета, отсутствие возможности получить образования и дискриминация девочек – причины, по которым детям приходится работать. В ЮНИСЕФ призвали чиновников, гражданские общества и предприятия энергичнее с этим бороться. Там обеспокоены тем, что темпы снижения числа работающих детей в последнее время резко замедлились. И если ситуация не изменится то в 2025м году во всём мире будут работать больше 120 миллионов мальчиков и девочек, прогнозируют в ЮНИСЕФ.

Всемирный день борьбы с детским трудом появился в 2002м году. Его цель — привлечь внимание общественности к этой проблеме, а также вовлечению детей в торговлю наркотиками и занятием проституцией.