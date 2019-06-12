Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев не располагает информацией о причастности сотрудников ФСБ к делу журналиста Ивана Голунова. «Если кто-то нарушил закон, то безусловно должен понести наказание», — сказал он.

Накануне было объявлено, что уголовное дело в отношении спецкора «Медузы» о сбыте наркотиков прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Следственный комитет теперь будет оценивать правомерность действий сотрудников полиции.