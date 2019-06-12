Вопрос о временном приостановлении деятельности Сильнова на посту первого вице-президента ВФЛА рассмотрят в пятницу

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, что вопрос о временном приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента ВФЛА будет рассмотрен в пятницу 14 июня. Бывшего спортсмена подозревают в нарушения им антидопинговых правил.

Еще накануне стало известно, что олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил. Комментировать информацию бывший спортсмен отказался, сославшись на то, что она носит конфидициальный характер. Известно лишь, что на основании последних данных, оказавшихся в распоряжении ВАДА, к Сильнову возникли вопросы, касаемые допинга.

Андрей Сильнов был избран на пост первого вице-президента ВФЛА в декабре 2016 года.

Членство организации в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом

Добавим, что на днях Международная ассоциация легкоатлетических федераций в очередной раз оставила в силе отстранение ВФЛА.