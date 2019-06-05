Беспорядки в Гонконге пока не требуют вмешательства военных

Так говорят в местной полиции. Она считает, что сотрудники правоохранительных органов способны сами контролировать ситуацию. Ранее полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались прорваться в парламентский комплекс. Законодательный совет Гонконга, тем временем, отложил рассмотрение законопроекта об экстрадиции с КНР, против которого и выступают участники акции. Они считают, что кроме преступников руководство КНР начнет оказывать давление на всех граждан, неугодных властям. О ситуации «Эху Москвы» рассказал ведущий аналитик компании «Корпоративные стратегии», китаист Леонид Ковачич. Леонид Ковачич добавил, что власти Гонконга придерживаются политики центрального аппарата и намерены принять законопроект, несмотря на удивительную сплоченность протестующих.