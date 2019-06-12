Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку Голунова

Более двухсот человек, по данным МВД, задержаны в Москве за участие в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Также в министерстве внутренних дел утверждают, что в марше приняли участие 1200 человек. Между тем, портал «ОВД Инфо» также сообщает о задержании более двухсот человек. По оценке корреспондентов «Эха Москвы», в марше участвовали несколько тысяч человек.



Напомним, что среди задержанных много представителей российских и иностранных СМИ, в том числе, корреспондент «Эха Москвы» Евгений Снегов.

Свою помощь задержанным сегодня пообещали Союз журналистов России и Союз журналистов Москвы.