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Эксклюзив Эха 14:40, 12 июня 2019

В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов

Полиция продолжает задержания на несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова. Среди задержанных в автозаке оказался заместитель гендиректора «Transparency International-Россия» Илья Шуманов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня задержали за то, что я стоял у оградки, никому не мешая, на Тургеневской площади. Подошли сотрудники, которые даже не представились, просто забрали, попросив пройти к автозаку. Сейчас едем в автозаке, в который полицейские добавили еще 17 человек», — сообщил он.

И.Шуманов добавил, что многих людей, находящихся с ним в одной машине, задерживали силой.

«Мое задержание прошло без применения силы, но внутри автозака люди говорят, что их задержания прошли с применением ее. Много заталкивают людей, даже просто проходящих мимо, которые без маек, без плакатов. Куда везут, не сообщают», — отметил он.

Рядом с автозаками, по словам И.Шуманова, находятся члены Совета по правам человека при президенте Екатерина Шульман и Николай Сванидзе.

Акция планировалась до освобождения журналиста Ивана Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ В.Колокольцева о невиновности журналиста.



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