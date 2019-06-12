Бывший глава МИДа Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного королевства. Выступая с программной речью в Лондоне, он пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Джонсон подчеркнул, что развод с Брюсселем без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако к такому развитию событий нужно готовиться.