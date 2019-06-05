Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова

Бойцы Росгвардии использовали дубинки, людей также облили водой из поливальных машин. Также есть видео, на котором полицейские ударили человека головой о железный столб.

МВД только что сообщило, что задержаны более двухсот человек. Среди задержанных есть журналисты российских и иностранных изданий.

Удостоверение журналиста и редакционное задание не является помехой для задержания сотрудниками полиции. Об этом рассказал корреспондент «Эха Москвы» Евгений Снегов. По словам корреспондента, многих задерживали так же, как и его – без объяснения причин.