Британская группа Radiohead опубликовала 18 часов сессионных записей альбома OK Computer, выпущенного в 1997м году

На такой шаг музыкантам пришлось пойти из-за хакеров.

Хакеры на прошлой неделе украли раритетный материал. Они потребовали у музыкантов Radiohead 150 тысяч долларов, пригрозив его опубликовать раритетный материал. В ответ Том Йорк и другие участники группы выложили его сами. Записи опубликованы на странице группы на сервисе bandcamp. Это 18 часов материала, большинство работа в студии над альбомом «OK Computer» — ключевым в дискографии оксфордской пятёрки. Он нередко входит в лучшую десятку или двадцатку альбомов всех времён и народов и является не меньшим достоянием, чем работы Beatles или Pink Floyd. Есть концертные версии песен, которые Radiohead долго не выпускали, сделав это пару лет назад в юбилейном издании, посвящённому 20-летию OK Computer. Сессионные записи сильно отличаются от тех, что были представлены на альбоме. Тексты многих песен другие, как и аранжировки. Любители Radiohead смогут наслаждаться раритетами недолго. Записи будут доступны только 18 дней, а за загрузку придётся заплатить 18 фунтов. Все вырученные средства группа перечислит экологическому движению Extinction Rebellion. Оно борется против разрушения климата и вымирания биологических видов.



В сообщении музыкантов группы не поясняется, взломали ли хакеры компьютер вокалиста Тома Йорка или мини-диски украли и после этого загрузили в сеть.