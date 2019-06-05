Рамзан Кадыров пригрозил своим критикам сломать пальцы и вырвать языки

Так глава Чечни отреагировал на комментарии в Интернете после инцидента в Кизляре и записал видеобращение.

На выезде из дагестанского Кизляра был установлен знак с надписью «Чеченская республика. Шелковской район», которую местные жители убрали на днях. После этого к ним приехали почти две сотни машин из Чечни.

Ситуация на границе Чечни и Дагестана могла быть намеренно создана чеченскими властями, чтобы доказать беспомощность федеральной администрации в вопросах решения региональных споров. В скором времени стороны договорятся самостоятельно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Федеральные СМИ вообще не реагируют на ситуацию, это говорит об отсутствии у властей инструментов понимания проблемы, добавил Максим Шевченко.