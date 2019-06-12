Экс-директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно о причастности сотрудников службы к делу против Голунова

Экс-директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно о причастности сотрудников службы к делу против журналиста Ивана Голунова. Накануне с того были сняты все обвинения, а в МВД инициировали проверки в отношении своих сотрудников.

В появлении уголовного дела против Ивана Голунова были заинтересованы люди, недовольные его последним, еще не вышедшим расследованием, считают в «Медузе». Издание «Проект» выяснило, что журналист готовил материал о похоронном бизнесе. В нем в частности говорилось о возможной связи со столичным рынком ритуальных услуг двух высокопоставленных сотрудников УФСБ по Москве и области — главы управления Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Секретарь Совета безопасности РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев сегодня заявил, что у него нет информации о причастности сотрудников спецслужб к появлению дела против Голунова. Будут ли проверять возможную связь следователи, неясно. Известно лишь, что пока бремя ответственности за сложившуюся ситуацию легло на полицейских, которые задерживали журналиста. Их отстранили от работы, а материалы внутреннего расследования по оперативникам МВД направило в Следственный комитет. Своих постов может лишиться и начальство – руководитель Главного управления МВД по ЗАО Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Ходатайство об их увольнении уже направлено президенту.

Иван Голунов накануне сообщил, что пока не давал показаний по поводу действий задержавших его полицейских. Он также отметил, что не собирается подавать иск о компенсации морального вреда из-за возбуждения против него уголовного дела