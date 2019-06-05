«ОВД Инфо»: На акции в поддержку Ивана Голунова в Москве задержаны около ста человек

На акции в поддержку Ивана Голунова в Москве задержаны около ста человек. Это данные портала «ОВД Инфо». Среди них много журналистов разных изданий, в том числе и корреспондент «Эха Москвы». В автозак попал и политик Алексей Навальный. Утром власти столицы призывали людей не участвовать в несогласованной акции.

В автозаки попали ряд журналистов, которые пришли не участвовать, а работать на акции. Но журналистское удостоверение и редакционное задание не помогли избежать их задержания, — сообщил из автозака корреспондент «Эха Москвы» Евгений Снегов. «Я стоял на пересечении бульвара с Петровкой, где постепенно шли задержания. Просто подошли человек пять сотрудников полиции, взяли под руки, не реагируя на наличие журналистского удостоверения. Препроводили меня в автозак, где я и сижу. Не сказали ничего, даже на каком основании я задержан», — сказал он.

По словам корреспондента, полицейские людей задерживали молча, ничего не объясняя.

«Просто подходят, тащат в автозак, применяя силу, если кто-то сопротивляется», — сказал он.

В автозак попал и заместитель гендиректора организации «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов. Илья Шуманов добавил, что многих людей, которые находятся с ним в автозаке, задерживали силой.

Акция продолжается.

Люди, пришедшие на акцию, хотят выступить в защиту гражданских прав, которые в России часто нарушаются полицией, сказал «Эху Мосвквы» один из участников марша. Он подчеркнул, что никто из пришедших не собирается прибегать к силовым мерам и проявлять агрессию.