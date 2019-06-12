Z Архив новостей новости
5 34 6 1834
13:30, 12 июня 2019

Для развития России необходимо единство общества, считает Владимир Путин

Сегодня на церемонии вручения госпремий в Кремле он выразил надежду, что все граждане России с самыми теплыми чувствами думают об Отечестве и дорожат историей своей страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 229 6 40724 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я считаю хэппи-энд признаком высокого мастерства…

5 170 6 18022 07.06
#слушать 01:45:47 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Новости

Полиция и Росгвардия ждут участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова в центре Москвы Рядом со станцией метро Чистые пруды корреспондент «Эха Москвы» заметил почти три десятка автобусов с силовиками, автозаков и машин полиции…

5 48 6 5877
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы  преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..

5 105 6 13052 08.06
Kобщество, рф, мнения
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 106 6 13551 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Блоги

Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Суд по вопросу о мере пресечения журналисту может начаться в два часа дня…

5 57 6 7556 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, документы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Американские конгрессмены осудили арест Ивана Голунова «Его арест доказывает еще раз, что российские власти не просто не могут защитить журналистов, но они активно пытаются заткнуть им рот, обвиняя в предполагаемых преступлениях и даже не гнушаясь грубой физической силы»...

5 126 6 19619 11.06
Kголунов, сша, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Есть реальное падение рейтинга. С чем оно связано? С моей точки зрения, тут несколько процессов. Важнейшее – пенсионная реформа. В ней главное даже не повышение пенсионного возраста…

5 51 6 12960 05.06
#слушать 36:31 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Расследование по делу Голунова проведено в сжатые сроки и беспристрастно Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено — так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет…

5 55 6 8789 11.06
Kголунов, расследования, общество, аресты, журналисты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 366 6 61598 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мирная июньская революция Ошиблись те, кто думал, что машина уголовного преследования поедет катком. Исполнители лишились должностей, и я надеюсь, что заказчиков нам тоже предъявят…

5 43 6 7391 11.06
Kголунов, власть, мвд, отставки, аресты, расследования, мнения
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов журналист

Мы сейчас живем с вами в эти дни… Россия — это Чернобыль. Россия — это 4-й блок. Я думаю, что саркофаг будут строить уцелевшие. А взорвут Чернобыль самые разные люди, включая и лидеров оппозиции…

5 142 6 24594 11.06
#слушать 35:28 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, голунов, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Дай бог нам всем почаще видеть русский протест Надежда состоит в том, что это дело Ивана Голунова не закончится этим, а станет поводом для дальнейших законодательных и структурных реформ…

5 63 6 11086 08:19
Kголунов, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 76 6 13341 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения
Блоги

Власти Екатеринбурга опубликовали список самых популярных мест для строительства храма Самыми популярными были признаны 13 мест – в поддержку каждого из них собрали больше 100 обращений…

5 30 6 5633 06.06
Kекатеринбург, строительство, общество, опросы, события
Интервью Интервью

Михаил Котюков гость: Михаил Котюков министр науки и высшего образования РФ

2757086 Не надо ехать за хорошим образованием в Москву, не нужно ехать за границу. Его можно получить и в университете, который достаточно близко по месту, где живет тот, кто хочет учиться…

5 41 6 7821 06.06
#слушать 20:46 8читать $скачать 4.8 МБ
Kпмэф-2019

Популярное за неделю

Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не поддаваться на  провокации в Кизляре В  своем видеообращении политик назвал себя «братом для дагестанского и ингушского народов»...

5 13 6 8018
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…

5 135 6 131429 08.06
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что Ивана Голунова преследуют за журналистскую деятельность?
5 76 6 22959 07.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Власть закачалась Протесты не только расширяются, но и углубляются, сводясь в итоге к простой мысли – так больше жить нельзя, нужны серьёзные перемены…

5 199 6 223818 10.06
Kголунов, власть, политика, общество, журналистика, аресты, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прокольчик Владимира Путина Прокольчик Владимира Путина Когда человек говорит, что Библия учит добру — это абсолютно верный знак того, что он никогда её не то что не читал, но даже не открывал…

5 162 6 163480 08.06
Kпутин, религия, литература, дети, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7886853
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4071081

Сегодня в эфире