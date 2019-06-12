Компании, связанные с Пригожиным, выиграли многомиллиардные контракты на поставку питания в школы и детсады Москвы

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, выиграли многомиллиардные контракты на поставку питания в школы и детские сады Москвы. Родители обвиняют эти организации в массовом отравлении детей.

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, выиграли 17 закупок на общую сумму почти в 15 миллиардов рублей. Они поставят продукцию более чем в 200 столичных школ, а также детсады пишет МБХ Медиа. Интернет-издание обнаружило эту информацию на сайте госзакупок. Речь идёт в том числе о фирмах «Московский школьник» и «Вито-1», к ним ранее возникли претензии Роспотребнадзора. В контрактах говорится про завтраки, обеды, полдники, ужины для дошкольников и школьников. Их планируют кормить куриными и мясными полуфабрикатами, рыбными и мясными консервами, ветчиной, пельменями. Из напитков кефир, молоко, какао, соки и кисель. На десерт вафли, пряники, кексы и пастила. В конце прошлого года в некоторых школах и детсадах столицы произошла вспышка дизентерии. По данным следствия отравились 127 человек, почти все дети. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и родители обвинили в этом связанные с Пригожиным компании – поставщики. СК возбудил дело против компании Конкорд, также связанной с «поваром Путина» как в СМИ называют бизнесмена. Роспотребнадзор подтвердил, что сразу несколько компаний нарушили санитарное законодательства. «Конкорд» выплатила штраф в 2 миллиона рублей.

Помимо компаний пригожина ещё почти 20 не связанных с ним фирм получили право на поставки продуктов школы и детские сады Москвы, пишет МБХ Медиа.