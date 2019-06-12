На акции в защиту Ивана Голунова в центре Москвы задержан политик Алексей Навальный

Корреспондент «Эха Москвы» сообщает, что начались массовые задержания. Задержаны более 20-ти человек, в том числе журналисты Reuters, «Медузы», «Дождя», «Коммерсанта», «МБХ Медиа». Это сообщает портал «ОВД Инфо». Власти Москвы этим утром призывали граждан не участвовать в несогласованной акции.

Полковник МВД, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что его подчиненные ничего не нарушали. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров сказал это в интервью телеканалу RT. Оно было записано еще до освобождения Ивана Голунова. Полковник добавил, что его служебную деятельность сейчас проверяют все, но уголовного преследования он не опасается. Между тем, накануне глава МВД Владимир Колокольцев лично сообщил, что журналист Иван Голунов, которого обвиняли в сбыте наркотиков, невиновен. Министр сказал, что он будет ходатайствовать перед президентом об увольнении двух генералов, чьи подчиненные связаны с этим делом.