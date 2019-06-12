Снижением котировок отреагировала Гонконгская фондовая биржа на массовые протесты
Ключевой индекс Хан Сен упал почти на два процентных пункта.
Многотысячные демонстрации сегодня парализовали деловой центр города. Протестующие блокируют здание парламента, который отложил рассмотрение законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. В воскресенье против этого документа на улицы вышли, по разным данным, до миллиона человек.
Как сообщают местные СМИ, полиция применила слезоточивый газ. О пострадавших информации нет.