В центре Москвы силовики начали задерживать участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова

Об этом сообщают корреспонденты «Эха Москвы».

Журналист Илья Азар, который был одним из организаторов сегодняшней акции, написал в соцсетях, что еще до ее начала его пыталась задержать полиция, но не смогла из-за неверно составленных документов. На акцию пришли, в частности, главред «Медузы» Иван Колпаков и политик Алексей Навальный.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов, который писал о коррупции, был задержан на прошлой неделе по обвинению в сбыте наркотиков. После кампании в его защиту глава МВД объявил, что преследование журналиста прекращено.