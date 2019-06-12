Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра в матче отбора к чемпионату Европы

И закрепились на второй строчке в турнирной таблице.

Встреча, которая состоялась накануне в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Наши футболисты могли забить значительно больше, но фортуна в решающий момент отворачивалась от россиян. Словно напоминая, что в предыдущем матче против Сан Мариино они план по результативности сполна перевыполнили. Так что гол, забитый не за долго до перерыва Алексеем Ионовым, оказался в итоге единственным. Сборная России после четырех проведенных матчей набрала 9 очков и занимает второе место в группе вслед за бельгийцами. Которые накануне переиграли дома шотландцев 3-0. Одержав четвертую победу в четырех матчах.

Свой следующий матч наша команда проведет 6 сентября на выезде против сборной Шотландии.